Женственная и модная: Виктория Дайнеко в чулках-ботфортах и платье-жакете посетила премьеру

Певица пришла в кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском», где увидела новый боевик «Годзилла против Конга».

Виктория Дайнеко многим знакома еще со времен участия в «Фабрике звезд». С тех пор прошло много времени, но певица почти не изменилась. Она обладает красивым голосом, стройной фигурой и не скрывает свою романтическую натуру. А вот в личной жизни у девушки произошло много событий, включая развод. Артистка сама воспитывает дочку от барабанщика Дмитрием Клеймана, но даже имя пятилетней девочки скрывает.

О новых романах Дайнеко не рассказывает. На мероприятиях она тоже появляется одна или в компании коллег. 24 марта в Москве состоялась премьера фильма про мифических монстров «Годзилла против Конга». Певица с радостью посетила кинотеатр «Формула Кино на Кутузовском» и повидалась с друзьями. На красной дорожке Виктория предстала в ультрамодном монохромном образе. Она подчеркнула стройные ноги чулками-ботфортами на шнуровке. Также артистка надела платье-жакет оверсайз.

Она осталась в восторге от картины, в которой главные роли сыграли Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Эйса Гонсалес, Демиан Бичир.

«Я совершенно не ожидала, что мне настолько понравится фильм», — заявила в соцсети Дайнеко.

А вот поклонники осыпали саму певицу комплиментами. За время пандемии многие успели соскучиться по своим кумирам. «Стройняшка», «Самая модная», «Такая женственная», «Очень милая», — стали писать фанаты.

Добавим, что также на премьере фантастического боевика побывали: Виталий Гогунский, Александр ST, Алена Водонаева, Птаха, Доминик Джокер, Родион Газманов и другие известные персоны.

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