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Звездный гость

«Мужик? Да!»: Саша Плющенко похвастался очередным спортивным достижением

Юный фигурист показал, как легко сел на шпагат.

«Мужик? Да!»: Саша Плющенко похвастался очередным спортивным достижением
Саша и Евгений Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша пошел по стопам знаменитого папы и тоже занимается фигурным катанием. Ранее восьмилетний мальчик заявлял, что хочет побить рекорды отца. Для того чтобы достичь этой цели, юный спортсмен активно трудится: тренировки на льду, занятия в зале. Недавно он начал работать над растяжкой с личным тренером, специалистом по балету. В своем Instagram Гном Гномыч поделился результатом проделанной работы.

Саша Плющенко
Саша Плющенко. Скриншот: instagram.com/gnomgnomych

«В минусовом шпагате. Мужик? Да!» — подписаны кадры.

Напомним, в прошлом году у Саши появился младший брат Арсений. 25 марта мальчику исполнилось полгода. Также у него есть два старших брата от предыдущего брака Яны Рудковской.

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