Розовые розы и клубника: Рудковская показала изящную сервировку своего утреннего стола

Каждое утро многотысячная армия подписчиков Яны Рудковской в Instagram видит ее завтрак. Утро именитая блондинка начинает с того, что сервирует стол в определенной цветовой гамме и публикует фото в свою, ставшую уже постоянной, рубрику.

На этот раз продюсер отдала предпочтение розовым тонам. Большой букет розовых роз, клубника, торт, сладости и фрукты. Ко всему этому Яна добавила зеленый горошек, икру и помидоры.

Напомним, в начале января Рудковская отметила свое 46-летие. А чуть позже — годовщину знакомства с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Они знают друг друга более 14 лет. Пара воспитывает двух сыновей — Александра и Арсения. Младшему 25 марта исполнилось всего полгода.

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