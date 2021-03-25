«Хайп на грани мерзости»: Ксения Бородина осудила рекламу с волосатыми подмышками

Ведущая считает, что тренд на естественность не должен идти в разрез с общепринятой эстетикой.

25 марта известная телеведущая Ксения Бородина захотела обсудить небритые женские подмышки, точнее, внимание западных рекламщиков к ним. Светская львица выложила в Instagram пример рекламы спортивного топа, на котором женщина-модель с поднятыми руками демонстрирует свою растительность на теле. По словам Бородиной, ей от такого вида захотелось промыть глаза.

Ведущая отметила, что понимает чувства людей, которые выступают за естественность, но ей непонятно, зачем нужен такой резкий акцент на проблемной зоне. Если маркетинг и дальше пойдет в этом направлении, то зрителей ждет реклама трусов с растительностью, считает Ксения. По ее мнению, подобные демонстрации переходят грань эстетики.

«Это уже хайп на грани мерзости и надругательства над эстетическим восприятием многих людей. Хотела бы я купить теперь этот топ? Не думаю. Он навсегда для меня ассоциируется теперь с чужими волосатыми подмышками», — резюмировала ведущая.

Большинство ее подписчиков поддержали возмущение подобной рекламой. А вам волосы в подмышках на витринах стали бы «резать глаза»?

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