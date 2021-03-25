Недовольство королевы: Елизавета II скрывает семейную драму

После скандального интервью Меган Марк и принца Гарри Опре Уинфри прошло уже более двух недель. Но страсти все еще кипят. Еще бы, экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме, а принц Гарри признался, что решил увезти семью в США, потому что боялся повторения истории принцессы Дианы.
Позже принц Уильям заявил, что в их семье расизма нет. А Елизавета II отреагировала на высказывания внука и его жены тем, что пообещала провести расследование во дворце. После этого сказала, что несмотря ни на что, все равно любит и внука, и невестку, и правнука. Однако королевские эксперты утверждают, что Елизавета II очень недовольна всем тем, что происходит вокруг, просто умело это скрывает.
«На данном этапе правления она не хочет никакой семейной драмы, поэтому очень недовольна тем, что происходит после интервью», — цитирует инсайдера FoxNews.