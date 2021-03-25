Недовольство королевы: Елизавета II скрывает семейную драму

После скандального интервью Меган Марк и принца Гарри Опре Уинфри прошло уже более двух недель. Но страсти все еще кипят. Еще бы, экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме, а принц Гарри признался, что решил увезти семью в США, потому что боялся повторения истории принцессы Дианы.

Позже принц Уильям заявил, что в их семье расизма нет. А Елизавета II отреагировала на высказывания внука и его жены тем, что пообещала провести расследование во дворце. После этого сказала, что несмотря ни на что, все равно любит и внука, и невестку, и правнука. Однако королевские эксперты утверждают, что Елизавета II очень недовольна всем тем, что происходит вокруг, просто умело это скрывает.

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«На данном этапе правления она не хочет никакой семейной драмы, поэтому очень недовольна тем, что происходит после интервью», — цитирует инсайдера FoxNews.

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