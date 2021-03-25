«Живем в разных странах»: Анна Кошмал объяснила, почему не общается с Федором Добронравовым

По словам актрисы, у них нет возможности поддерживать связь друг с другом через Интернет.

Актриса Анна Кошмал, которая прославилась после своей роли в сериале «Сваты», в Instagram ответила на вопросы подписчиков. Она, в частности, объяснила, почему не общается с актером и главной звездой ленты Федором Добронравовым.

«Мы действительно, к сожалению, не общаемся. Живем в разных странах. Нет возможности в Интернете общаться. А вот с Мариной Сердешнюк в Сети переписываемся. Поздравляем друг друга с праздниками и яркими событиями в жизни. Общаемся только онлайн». Анна Кошмал

Также подписчиков интересовало, почему после четвертого сезона сериал «Сваты» покинул актер Анатолий Васильев. «Я не знаю, почему он ушел. Я пришла уже в пятый сезон. Его к тому моменту уже не было. Мы даже не знакомы с ним. Я без понятия, что там у него случилось», — заметила Кошмал.

Ранее Анатолий Васильев объяснил, почему ушел из сериала. По его словам, он не хотел, чтобы лента превратилась в бесконечный ситком со множеством продолжений. Кроме того, у него были напряженные отношения с режиссером картины Андреем Яковлевым.

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