Виктор Дробыш пояснил, почему песня Манижи не выстрелит на «Евровидении»

Когда певицу Манижу определили для участия в конкурсе «Евровидение» от России, известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался, что он «не понял прикола» с выбором ее песни. В интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» композитора еще раз спросили, как он относится к 29-летней артистке из Таджикистана и ее номеру.

Дробыш назвал молодую звезду «интересным персонажем» и отметил, что ее любит Николай Носков, что уже является поводом уважать ее. Как певицу Виктор Яковлевич не собирался критиковать Манижу, а вот конкретно к песне Russian Woman у него есть вопросы.

«Евровидение», на мой взгляд, — это конкурс песни. И это, конечно, конкурс хорошей песни. Такой, которую не надо разделять на смысл текста, аккорды, танцы, еще на что-то. Оно либо есть, как в свое время Рыбак нам показал или ABBA давным-давно, либо этого нет — и тогда начинается копание в деталях и привязывание этого материала к «Евровидению», — высказался Дробыш.

По его мнению, песня для «Евровидения» должна быть такой, чтобы засесть в головах у слушателей с одного раза, а на ее внутренние смыслы никто не обратит внимания. Для примера, он сравнил Наталью Подольскую в 2005 году (15 место) и Бурановских бабушек в 2012-ом (2 место). В первом случае был серьезный человеческий посыл и красивые аккорды, а во втором просто частушечная фраза на английском — результаты говорят сами за себя. В этом контексте Дробыш назвал новый хит Манижи очень странным выбором.

«Если мы говорим о песне, то она должна произвести сиюминутное впечатление. Лично на меня она не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела, — сказал композитор. — Все-таки «Евровидение» это такое действо, где приветствуется либо горлопанство, либо что-то с фриками, либо должен быть какой-то заход с боку, как фины в свое время зашли через Интернет с масками и роком. Либо это должен быть безусловный стопудовый хит, как, например, у Рыбака».

Продюсер еще раз посетовал на то, что в 2021 году от России не поедет группа Little Big. По его мнению, сидящим на карантине европейцам как раз нужна позитивная и быстрая песня. Маниже он предрек лишь попадание во вторую десятку.

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