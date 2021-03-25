«Нам бы седьмую часть доснять»: Анна Кошмал высказалась после слухов о возможном выходе «Сватов-8»

По словам актрисы, никто в проекте работать никогда не отказывался.

Актриса Анна Кошмал в прямом эфире Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Многих из них, что в общем-то неудивительно, интересовало, когда уже выйдут седьмые «Сваты». Часть поклонников Кошмал и вовсе думают, что в недалеком будущем будут сниматься «Сваты-8».

«Сваты-8» не будут сниматься. Нам бы седьмые доснять. Не верьте, что пишут СМИ. Официально сериал снимает компания «Квартал 95». Не надо верить заявлениям, которые раздаются с неподтвержденных страниц в соцсетях актеров сериала». Анна Кошмал

Как отметила Анна Кошмал, никто и никогда из актеров не отказывался выходить на съемочную площадку.

«Все хотят участвовать в этом потрясающем проекте. Все любят этот сериал. Все мы хотим уже встретиться на съемочной площадке. Не верьте, пожалуйста, всяким гадостям, которые пишут», — заявила Анна Кошмал.

Напомним, что съемки седьмых «Сватов» проходили в феврале 2020 года в Белоруссии. Актеры планировали вернуться в мае того же года на съемочную площадку, но все планы им спутала пандемия.

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