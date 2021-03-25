«Съемки начнутся на всем знакомой Поляне»: экс-сотрудник «Дома-2» рассказал о судьбе Бузовой на шоу

Бывший сотрудник проекта «Дом-2» раскрыл интересные детали шоу, которое в конце прошло года перестало выходить на канале ТНТ. В начале мая «Дому-2» исполняется 17 лет. К этой дате телестройка вернется в эфир. Правда, в новом формате.

«Звездные ведущие останутся. Больше всего вопросов по «дорогой» Ольге Бузовой – да, она продолжит вести шоу. Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам».

Бывший сотрудник шоу

Как отметил бывший сотрудник шоу, кастинги в ближайшее время закончатся. Необходимо поспешить тем, кто еще мечтает успеть на проект. Мест свободных осталось немного. Съемки будут вестись на протяжении всего апреля. Появятся некоторые знакомые лица, но костяк составят новички, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее прошла информация, что шоу начнут показывать на канале «Ю». Пока этот вопрос открытый. Официальной информации с канала не поступало.

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