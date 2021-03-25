«Я не справилась с волнением»: Александра Трусова объяснила причины своих последних неудач

После перехода в группу к Евгению Плющенко фигуристка не может выйти на прежний высокий уровень.

Фигуристка Александра Трусова, которая провалила короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме, заняв только 12 место, объяснила причины своих последних неудач.

«Я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто». Александра Трусова

Кроме того, спортсменка не стала раскрывать всех карт относительно своей произвольной программы. Она предпочла не отвечать на вопрос, чем будет удивлять соперниц, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Александра Трусова провалила сольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию Ученица Евгения Плющенко упала во время выступления.

Напомним, что в прошлом году Александра Трусова перешла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. Следом за ней последовала еще одна российская звездочка Алена Косторная. Недавно она вернулась обратно к Тутберидзе, признав свою неправоту.

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