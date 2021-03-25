«Я не справилась с волнением»: Александра Трусова объяснила причины своих последних неудач

Фигуристка Александра Трусова, которая провалила короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме, заняв только 12 место, объяснила причины своих последних неудач.
«Я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто».
Кроме того, спортсменка не стала раскрывать всех карт относительно своей произвольной программы. Она предпочла не отвечать на вопрос, чем будет удивлять соперниц, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что в прошлом году Александра Трусова перешла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. Следом за ней последовала еще одна российская звездочка Алена Косторная. Недавно она вернулась обратно к Тутберидзе, признав свою неправоту.