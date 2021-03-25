«Разглажена кожа, усилен макияж»: ретушер объяснила, как Пугачева на фото «помолодела» на 30 лет

Профессиональный ретушер Лена Макнот рассказала, благодаря чему примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева на своих последних фотографиях в Instagram выглядит лет на 30 моложе настоящего возраста. Звезда словно девочка с картинки.

По словам Лены Макнот, мобильные приложения за последние годы сильно продвинулись. Они буквально наступают на пятки профессиональным ретушерам. В них можно омолодить лицо, сделать более четкий контур подбородка, увеличить губы, глаза, уменьшить нос, талию, бедра, нарастить ресницы, покрасить волосы, даже наложить макияж. Этим и занимаются активно звезды.

«Разглажена кожа, усилен макияж», — заметила ретушер.

Напомним, что сейчас звезде уже 71 год. На последних кадрах в Сети можно заметить, что она постройнела, сменила балахон на молодежные наряды, подобрала безупречный макияж. При этом вблизи звезда вовсе не выглядит так моложаво, как на фотографиях в Instagram, сообщает «Комсомольская правда».

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