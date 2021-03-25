«Ну окей, бывает»: Леонид Агутин оценил развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Музыкант Леонид Агутин высказался после развода юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. По словам певца, Харламов один из его любимых юмористов. Ему нравится то, что он делает на сцене. Агутин, в частности, в восторге от его миниатюр в Comedy Club.

«Вероятно поэтому когда-то в голове отложилось, что он женился на Кристине Асмус. Молодая симпатичная актриса. Я помнил ее по «Интернам». Ну отлично! Потом увидел новость, что они развелись. Ну окей, бывает».

Леонид Агутин

Как отметил музыкант, его на самом деле не волнуют подробности расставания Харламова и Асмус. Это максимальная для него информация. По словам Агутина, в его кругу вообще не принято обсуждать женщин. Он с коллегами привык говорить о работе, а не о том, кто с кем крутит роман, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в прошлом году. Ради общей дочери они поддерживают дружеские отношения.

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