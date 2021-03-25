Деревянный крест и портрет: как выглядит могила Инны Макаровой спустя год после ее смерти

На могиле звезды фильма «Девчата» Инны Макаровой на Троекуровском кладбище столицы до сих пор не установлен памятник. Здесь можно увидеть лишь массивный деревянный крест и портрет знаменитости.

Впрочем, удивляться этому не стоит. Могила усыпана снегом, так что возводить сейчас памятник нелогично. Рядом на могиле можно увидеть огромную корзину с живыми цветами. Скорее всего, родственники начнут ставить памятник, когда на улице установятся плюсовые температуры.

Напомним, что Инна Макарова была первой женой режиссера Сергея Бондарчука. В последние годы жизни она сильно болела. На момент смерти ей было 93 года.

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В последние дни жизни звезда фильма «Девчата» страдала из-за проблем с памятью. Инне Макаровой казалось, что ее мужья не ушли в мир иной. О них она отзывалась как о живых людях, сообщает «Комсомольская правда».

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