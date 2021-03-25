Похорошела и помолодела: 47-летняя Мария Порошина запечатлелась в купальнике на отдыхе

Актриса на новых снимках просто прекрасно выглядит.

Актриса Мария Порошина в Instagram порадовала поклонников серией новых фотографий. На кадрах звезда запечатлена на отдыхе в купальнике. Надо отметить, что актриса, которой сейчас 47 лет, заметно помолодела и похорошела. Она словно скинула лет десять со своего возраста.

«Пусть всегда будет солнце», — кратко подписала звезда снимки. «Любим вас! Вы самая лучшая актриса», «Хорошего вам отдыха. Берегите себя», «Мария словно принцесса из сказки. Какая же вы все-таки хорошенькая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Порошина — счастливая многодетная мать. У нее четыре дочки и сын, которому минувшей зимой исполнилось уже два годика. Звезда скрывает имя отца своего ребенка.

Добавим, что, судя по всему, актриса отдыхает на популярном среди россиян острове Занзибар. При этом рядом не видно ее детей. Возможно, она отправилась на отдых без своих наследников.

Смотрите также: