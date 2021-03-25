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«Я была голодная до мужской ласки»: Евдокимова вспомнила роман с женатым Пороховщиковым

По словам актрисы, ее коллега был ловеласом по жизни.

«Я была голодная до мужской ласки»: Евдокимова вспомнила роман с женатым Пороховщиковым
Александр Пороховщиков. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алефтина Евдокимова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Александром Пороховщиковым, который, как она отметила, изменял с ней своей жене.

Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он не спускал с меня глаз. Так смотрел, что у меня все внутри играло. Я была голодная в те годы до мужской ласки. Он красиво ухаживал за мной. Пригласил меня в театр на Таганку. Он хотел на мне жениться. Я была сильно в него влюблена и у нас были близкие отношения».

Алефтина Евдокимова

Как отметила Евдокимова, в те годы Пороховщиков был женат. «Он был одновременно и со мной, и с женой. Он также спал с женами послов, атташе. Это было счастье, что я однажды узнала о его изменах. Он все время пытался мне сказать, что зайдет ко мне только на секунду, а оставался на час. Однажды даже сковороду подарил», — заявила актриса.

Алефтина Евдокимова – народная артистка РСФСР. Этого звания она была удостоена в 1992 году.

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