«Он привел женщину ко мне домой»: Алефтина Евдокимова объяснила, почему развелась с мужем

Актриса Алефтина Евдокимова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась с мужем оператором Гасаном Тутуновым. Вместе они были 14 лет.

«Мы на втором курсе института поехали на картошку. Я была дежурная среди девочек, а он среди мальчиков. Я порезала руку. Он меня буквально на руках доставил до больницы. Мне сделали шов. Потом он два года за мной ухаживал. Он мне нравился. Такой был хитрый. Все время меня лапонькой называл. Можно сказать, что купил меня сладкими названиями. Он меня очень сильно ревновал». Алефтина Евдокимова

Как отметила Евдокимова, муж ей регулярно изменял.

«До того обнаглел, что привел одну из женщин к нам домой. Я понимала, что это его очередная девица. Он все тащил из дома. Унес все, что можно и нельзя. Даже пылесос забрал», — сказала она.

Алефтина Евдокимова — народная артистка РСФСР. Этого звания она была удостоена в 1992 году.

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