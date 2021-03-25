Видеоинструкция: как создать идеальный тон и скрыть несовершенства кожи
Видео
Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Он привел женщину ко мне домой»: Алефтина Евдокимова объяснила, почему развелась с мужем

По словам актрисы, супруг ей регулярно изменял.

«Он привел женщину ко мне домой»: Алефтина Евдокимова объяснила, почему развелась с мужем
Алефтина Евдокимова. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Алефтина Евдокимова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась с мужем оператором Гасаном Тутуновым. Вместе они были 14 лет.

Гасан Тутунов
Гасан Тутунов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы на втором курсе института поехали на картошку. Я была дежурная среди девочек, а он среди мальчиков. Я порезала руку. Он меня буквально на руках доставил до больницы. Мне сделали шов. Потом он два года за мной ухаживал. Он мне нравился. Такой был хитрый. Все время меня лапонькой называл. Можно сказать, что купил меня сладкими названиями. Он меня очень сильно ревновал».

Алефтина Евдокимова

Как отметила Евдокимова, муж ей регулярно изменял.

«До того обнаглел, что привел одну из женщин к нам домой. Я понимала, что это его очередная девица. Он все тащил из дома. Унес все, что можно и нельзя. Даже пылесос забрал», — сказала она.

Алефтина Евдокимова — народная артистка РСФСР. Этого звания она была удостоена в 1992 году.

Смотрите также: 

Тэги

Алефтина ЕвдокимоваГасан ТутуновНовости googleПрограмма "Судьба человека"