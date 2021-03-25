Ярко: Бузова появилась на «Модном приговоре» в строгом костюме цвета сочной зелени

На Первом канале в программе «Модный приговор» — неделя звездных гостей. Кресло Надежды Бабкиной в каждом новом выпуске занимает новая знаменитость. Защищать героинь уже попробовали Вика Цыганова, Вика Дайнеко и Ева Польна. Теперь роль третейского модного судьи примерила телеведущая и певица Ольга Бузова.

Популярная артистка впервые появилась в студии шоу. Она предстала в строгом брючном костюме оверсайз цвета сочной зелени. Изюминкой образа стал топ-бюстье изумрудного цвета, переливающийся стразами.

Красавица с удовольствием принимала участие в обсуждении стиля героини Елены и давала свои советы. Кроме того, ведущие и гости программы смогли насладиться выступлением певицы. Девушка исполнила один из своих хитов – «Розовые очки».

Ранее мы писали о том, как Бузова отметилась в сверкающем блестками платье со шлейфом на гала-ужине, посвященном музыкальной премии «Жара». Звезда в компании Филиппа Киркорова насладилась выступлением Ларисы Долиной.

Смотрите также