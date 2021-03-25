Опять за старое: Харламов посмеялся над Гузеевой за «потрясающий рот» невесты

Многие поклонники было подумали, что юморист Гарик Харламов отстал от Ларисы Гузеевой, но ошиблись. После небольшого перерыва комик взялся за старое. Он снова опубликовал в своем микроблоге видеоролик, высмеивающий актрису и телеведущую шоу «Давай поженимся!».

На этот раз Харламов обратил внимание на комплимент, которым Гузеева одарила героиню программы. Перечисляя все положительные качества девушки, телесваха среди прочих выделила почему-то рот. И Харламову это показалось одновременно странным и смешным.

«Потрясающий рот!», — процитировал Гузееву Харламов.

Подписчики в комментариях поблагодарили юмориста за очередной повод посмеяться. Более того, некоторые даже начали развивать историю с «потрясающим ртом» дальше, придумывая все новые и новые шутки.

Смотрите также