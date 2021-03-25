«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей»: Домогаров высказался о погибшем сыне

Как отметил актер, когда ушел из жизни его наследник он просто не знал, что делать.

Актер Александр Домогаров в интервью для RTVI заявил, что пережил настоящее потрясение, когда из жизни в 2008 году ушел его 23-летний сын Дмитрий. Он в тот момент просто не знал, как дальше жить и что делать.

По словам актера, друзья тогда посоветовали ему сходить в храм. С того момента у него в жизни началось сближение с религией. Как отметил Александр Домогаров, он очень любит сегодня побыть в одиночестве. Ему порой просто необходимо разобраться со своими мыслями в голове. Актер добавил, что родные в этом вопросе с ним согласны.

«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии». Александр Домогаров

Напомним, что сына Александра Домогарова и трех его друзей сбил внедорожник. Водитель просто не справился с управлением.

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