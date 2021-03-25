Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Он одевает Лободу, Топурию и других звезд: ведущий шоу «Скажи платью «Да!» Бичолла…
Видео

Похудела и заметно осунулась: как изменилась 52-летняя Светлана Владимирская после операции

Звезда девяностых годов вышла на связь с гостями студии программы «Пусть говорят».

Похудела и заметно осунулась: как изменилась 52-летняя Светлана Владимирская после операции
Светлана Владимирская. Фото: vk.com/id206471628

Певица Светлана Владимирская, которая последние годы живет в Красноярском крае в религиозной общине, вышла по видеосвязи со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Светлана Владимирская
Светлана Владимирская. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

Как известно, у звезды девяностых годов уже давно серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько операций. В кадре 52-летняя Светлана Владимирская предстала заметно похудевшей и осунувшейся. Она уже далеко не та «пышечка», которой многие помнят ее.

«Рада всех видеть. Конечно, уже получше себя чувствую, хотя слабость есть, но уже выздоравливаю. Все хорошо».

Светлана Владимирская

Напомним, что Светлана Владимирская на протяжении долгих лет испытывает проблемы со здоровьем. К примеру, первую операцию на кишечнике она перенесла около тридцати лет назад. В прошлом году ей снова потребовалась помощь медиков. За исполнительницей сейчас приглядывает ее дочь Мария.

Смотрите также: 

Тэги

Красноярский крайНовости googleПервый каналПрограмма "Пусть говорят"Светлана Владимирская