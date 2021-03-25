Похудела и заметно осунулась: как изменилась 52-летняя Светлана Владимирская после операции

Певица Светлана Владимирская, которая последние годы живет в Красноярском крае в религиозной общине, вышла по видеосвязи со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Как известно, у звезды девяностых годов уже давно серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько операций. В кадре 52-летняя Светлана Владимирская предстала заметно похудевшей и осунувшейся. Она уже далеко не та «пышечка», которой многие помнят ее.

«Рада всех видеть. Конечно, уже получше себя чувствую, хотя слабость есть, но уже выздоравливаю. Все хорошо». Светлана Владимирская

Напомним, что Светлана Владимирская на протяжении долгих лет испытывает проблемы со здоровьем. К примеру, первую операцию на кишечнике она перенесла около тридцати лет назад. В прошлом году ей снова потребовалась помощь медиков. За исполнительницей сейчас приглядывает ее дочь Мария.

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