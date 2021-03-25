Дива в черном: Лорак в кожаной косухе и легинсах поддержала тренд на монохром

42-летняя певица Ани Лорак активно ведет микроблог в Instagram. Там звезда делится новостями о своей семье, карьере и творчестве. Накануне знаменитость побывала на радиоинтервью, о чем рассказала своим поклонникам.

Каждое появление Лорак на публике – это целое событие. Дива выглядит по-настоящему ярко, предпочитая стильные наряды не только на сцене, но и в повседневности. На этот раз она облачилась в тотально черный кожаный наряд – куртку-косуху и легинсы. Певица запечатлелась с ведущим на память и показала снимки в stories.

Эффектный и немного дерзкий наряд подчеркнул стройную фигуру певицы и ее яркую внешность. Кстати, Лорак – не первая эстрадная дива, которая выбрала монохромный стиль.

Не так давно певица Глюкоза появилась на съемках в тотальном белом наряде. Девушка выбрала длинное пальто с меховым шарфом, брюки и ботинки в тон. И такой наряд позволил ей попасть в центр всеобщего внимания.

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