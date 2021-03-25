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«Не раздувайте»: Шалаева предпочла не вступать в полемику с Михалковым после слов о зарплатах

Ранее режиссер рассказывал, сколько получают некоторые российские звезды за один съемочный день.

«Не раздувайте»: Шалаева предпочла не вступать в полемику с Михалковым после слов о зарплатах
Мария Шалаева. Фото: instagram.com/shalaevamaria/

Актриса Мария Шалаева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова, который ранее озвучил зарплаты некоторых российских актеров за один съемочный день.

Никита Михалков
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

«Я за рулем. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте. Давайте не будем. Не раздувайте, забудьте».

Мария Шалаева

Ранее Никита Михалков в программе «Бесогон» высказывал свое недовольство, что некоторые актеры просили молодежь «пойти погулять на улицу». При этом сами остались, как он считает, дома. По словам режиссера, актерам не стоит расшатывать обстановку в стране, потому что они неплохо зарабатывают.

В подтверждение своих слов Михалков приводил данные о зарплатах. Так, Александра Бортич за съемочный день получает 200 тысяч рублей. Павел Деревянко – 300 тысяч. Также прозвучали гонорары Антона Лапенко, Максима Виторгана, Семена Трескунова и Марии Шалаевой, которая, как утверждал режиссер, зарабатывает 120 тысяч рублей за съемочный день.

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