«Не раздувайте»: Шалаева предпочла не вступать в полемику с Михалковым после слов о зарплатах

Ранее режиссер рассказывал, сколько получают некоторые российские звезды за один съемочный день.

Актриса Мария Шалаева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова, который ранее озвучил зарплаты некоторых российских актеров за один съемочный день.

«Я за рулем. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте. Давайте не будем. Не раздувайте, забудьте». Мария Шалаева

Ранее Никита Михалков в программе «Бесогон» высказывал свое недовольство, что некоторые актеры просили молодежь «пойти погулять на улицу». При этом сами остались, как он считает, дома. По словам режиссера, актерам не стоит расшатывать обстановку в стране, потому что они неплохо зарабатывают.

В подтверждение своих слов Михалков приводил данные о зарплатах. Так, Александра Бортич за съемочный день получает 200 тысяч рублей. Павел Деревянко – 300 тысяч. Также прозвучали гонорары Антона Лапенко, Максима Виторгана, Семена Трескунова и Марии Шалаевой, которая, как утверждал режиссер, зарабатывает 120 тысяч рублей за съемочный день.

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