«Актеры соскучились друг по другу»: Добронравов озвучил сроки завершения работ над «Сватами-7»

Как отметил актер, на данный момент границы между многими странами по-прежнему закрыты.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил примерные сроки завершения работ над сериалом «Сваты-7».

«Пока нет никакой новой информации по поводу продолжения съемок «Сватов-7». Границы до сих пор закрыты. Пока что-то не изменится в мире, конечно, ничего не будет происходить. Актеры соскучились друг по другу. Очень давно не виделись». Федор Добронравов

Ранее в СМИ прошла информация, что сериал начнут показывать уже с 4 июня нынешнего года.

«Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы эти летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», — сказал актер.

Напомним, что часть «Сватов-7» были сняты еще прошлой зимой. Актеры должны были вернуться на площадку в мае 2020 года, но их планам помешала пандемия.

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