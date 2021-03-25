Глюк’oZa в ультракоротком трикотажном платье цвета «взбесившейся Барби» устроила дефиле за кулисами

34-летняя певица Глюк’oZa, настоящее имя которой – Наталья Чистякова-Ионова – дважды мама. звезда воспитывает двоих дочерей в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, — 13-летнюю Лидию и 9-летнюю Веру. Но рядом с ними знаменитость выглядит чуть ли не ровесницей – кажется, что Наталья открыла секрет молодости и никому не хочет в этом признаваться.

Стройной фигуре Глюк’oZы может позавидовать любая. Девушка тщательно следит за собой и своим рационом, а также занимается физическими нагрузками. И неудивительно, что красавица может появиться в свете в самых неожиданных и смелых нарядах – может себе позволить.

На съемках Глюк’oZa появилась в ультракоротком трикотажном платье цвета «взбесившейся Барби». Певица устроила за кулисами дефиле, демонстрируя на камеру все свои идеальные пропорции, бесконечные стройные ноги и походку от бедра.

К слову, цвет наряда Глюк’oZы сегодня считается самым трендовым в палитре розовых оттенков. Его представила модницам фэшн-критик Эвелина Хромченко и отметила, что этот тон нужно обязательно «подружить» со своим стилем, приобретя хотя бы аксессуар – туфли, ремень, сумочку или головной убор.

Смотрите также