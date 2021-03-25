В стильном ожидании: беременная Караулова скрыла животик просторным струящимся платьем в пол

Певица вышла в свет и вызвала у Ольги Бузовой настоящее умиление своим «интересным положением».

32-летняя певица Юлианна Караулова на днях объявила о своем «интересном положении». Девушка сделала это весьма творческим способом – она представила видео на песню «Так сильно», где явила радостную новость, наглядно продемонстрировав округлившийся животик.

Накануне цветущая и счастливая Караулова появилась в числе гостей на гала-ужине, посвященном музыкальной премии «Жара». Девушка для выхода в свет выбрала выбеленно-голубое платье свободного кроя. Струящийся наряд, декорированный модными в этом сезоне перьями, скрыл округлившийся животик не до конца, и многие не смогли не акцентировать на нем своем внимание.

Например, Ольга Бузова встретила беременную подругу с неподдельным восхищением и захотела с ней сфотографироваться. Телеведущая даже погладила певицу по животику, чем заставила будущую маму признаться:

«Чувствую себя щеночком, которому все умиляются», — заметила девушка.

Отметим, что Караулова ждет первенца. Девушка уже находится на последних сроках беременности и скоро подарит бойфренду, саунд-продюсеру Андрею Черному, наследника или наследницу – пол малыша пара пока не раскрывает.

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