В блеске золота: Барановская в мини-платье с расклешенными рукавами вышла в свет

В одном из столичных ресторанов накануне случился настоящий звездопад. Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Юлия Зиверт и многие другие отметились на мероприятии телеканала «Жара», посвященном одноименной предстоящей музыкальной премии.

В числе именитых гостей – и телеведущая Юлия Барановская. Красавица предстала на гала-ужине в черном мини-платье с расклешенными рукавами. Весь акцент был смещен на украшения – массивные серьги, многослойное колье-ошейник и утрированную металлическую цепь на сумке. И все это сияло золотистым металлическим блеском.

Барановская на «бал» попала буквально с «корабля» — она только вернулась из поездки на Байкал. Девушка летала на великое озеро вместе со старшим сыном от Аршавина и осталась в восторге от полученных эмоций.

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