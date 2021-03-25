«Грезят все девчонки-блогеры»: Хромченко рассказала, какие ботфорты в моде

Телеведущая заметила, что обувь на платформе уже давно стала антитрендом.

На передачу «Модный приговор» обратилась эффектная блондинка Алиса. Девушка хочет обрести личное счастье с серьезным мужчиной, но подходящую кандидатуру никак не может встретить. Телеведущие и стилисты шоу попытались помочь красавице и начали с самого первого и важного шага – ее гардероба.

Алиса – любительница экстравагантных и откровенных нарядов. Эвелина Хромченко сравнила вещи, в которых предстала Алиса, с одеждой из секс-шопа. Любимой обувью героини оказались ботфорты – их она готова носить по любому поводу.

Увидев девушку в столь неоднозначной паре, Хромченко обратила внимание модницы на то, что такой каблук на платформе с подносочной частью просто неактуален.

«Сейчас должны быть ботфорты на плоской подошве. Там может быть массивная подошва», — объяснила Хромченко. Уточнила: «И есть очень серьезные массивные котурны, только они выглядят как будто они – тяжелые рабочие ботинки».

Массивная грубая подошва, кстати, завоевала сердца многих звездных модниц. Например, телеведущая Ксения Бородина обзавелась не одной парой таких утрированно грубых моделей.

«Хочешь носить ботфорты – носи ради бога! Но пусть они заканчиваются тяжелой большой конструкцией, о которой сегодня грезят все девчонки-блогеры», — резюмировала Хромченко.

Ранее Эвелина Хромченко показала, какая обувь будет актуальна предстоящим летом.

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