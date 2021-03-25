«Мой фетиш»: постройневшая Лолита в обтягивающем комбинезоне похвасталась обновкой

Певица Лолита Милявская в прошлом году разошлась с пятым мужем. И многим поклонникам показалось, что развод оказался ей к лицу – любимица публики невероятно похудела и теперь выглядит намного моложе своего паспортного возраста.

А в новом видео Лолита и вовсе может составить конкуренцию любой юной модели. Эстрадная дива, облаченная в обтягивающий комбинезон, подпоясала тонкую талию широким ремнем.

«Комбинезоны мой фетиш», — призналась звезда.

Лолита похвасталась не только стройной фигурой в обтянутом наряде, но и обновкой, которой обзавелась – подобным комбинезоном в бордовом цвете.

Подписчики не смогли пройти мимо видео и поспешили усыпать любимицу комплиментами.

«Богиня!», «Фигура блеск!», «Вы шикарны Лола», «Лолита!!!!! Какая фигура!!!!!!!! Красотка!!!!!!!!», «Шикарно выглядите», «Боже мой вы прелестны», «Красавица», «Супер результат и супер женщина», — наперебой восторгаются фолловеры.

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