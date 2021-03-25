«Просто дива!»: 65-летняя Лариса Долина в вечернем платье с откровенным декольте стала звездой гала-ужина

Накануне в столице состоялся гала-ужин премии «Жара» с участием множества звезд шоу-бизнеса. Среди гостей – Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анита Цой и другие селебрити.

Настоящим украшением вечера стала Лариса Долина. Знаменитая певица исполнила несколько хитов, очаровав собой и своим внешним видом всех вокруг. Она выбрала силуэтное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте.

Не смогла скрыть восхищения перед Ларисой Александровной телеведущая Ольга Бузова. Девушка разместилась с Долиной за одним столиком, по соседству с Филиппом Киркоровым. И слушая пение легенды эстрады, она восторженно заметила:

«Шикарная просто! Просто дива!», — поделилась эмоциями Бузова.

Не остались равнодушными и Юлия Барановская, и певица Asti. Девушки признались, что восторгаются Ларисой Долиной и ее талантом.

Смотрите также