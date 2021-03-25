Прилучный бы такое не одобрил: Муцениеце в черном боди похвасталась выдающейся грудью

Актриса Агата Муцениеце в прошлом году рассталась с Павлом Прилучным. Их брак продлился почти 9 лет, но даже наличие двоих детей не повлияло на решение о разводе.

Сейчас звезда фильма «Тобол» продолжает успешно строить карьеру. Она ведет шоу «Голос. Дети», участвует в нескольких проектах и сериалах, к тому же на личном фронте у красавицы все благополучно – недавно она похвасталась новеньким Mercedes-Maybach, который получила в дар от таинственного ухажера.

Сама актриса находится в прекрасной форме. И ей есть что показать. Накануне Агата отправилась на фотосъемки и не забыла показать свои образы подписчикам микроблога. Один из них получился достаточно откровенным и роковым.

Муцениеце облачилась в черное боди с глубоким декольте, подчеркнувшим ее выдающуюся грудь. Широкий чокер на шее добавил шарма, а высокие разрезы на нижнем белье и высокий каблук визуально удлинили стройные ноги красавицы. Вряд ли бы Прилучный одобрил столь горячие кадры в Сети. Но Муцениеце – девушка свободная, к тому же, ей есть что показать.

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