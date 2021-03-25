Хромченко назвала самым модным: Костенко предстала в костюме цвета «взбесившейся Барби»

Модный эксперт Эвелина Хромченко представила трендовый оттенок розового, который сегодня бьет рекорды популярности и стал настоящим мастхэвом в гардеробах модниц. Это цвет «взбесившаяся Барби» — именно так охарактеризовала фэшн-критик тон фуксии, продемонстрировав его на модели.

Уже вписала в свой стиль этот оттенок розового жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Девушка следит за модой и регулярно выгуливает в свет стильные образы. И на этот раз она предстала костюме актуального цвета сезона.

Стоит отметить, что в стиле Анастасии Костенко часто присутствует розовый. Вероятно, это обусловлено наличием двух дочек, которых она воспитывает в браке с футболистом. Она наряжает малышек в девочковые оттенки и сама регулярно поддерживает family look своими образами в цвете Барби.

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