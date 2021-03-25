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Роскошь во всем: Бузова в мерцающем силуэтном платье жемчужного цвета со шлейфом вышла в свет

Певица в компании Филиппа Киркорова посетила гала-ужин премии «Жара».

Роскошь во всем: Бузова в мерцающем силуэтном платье жемчужного цвета со шлейфом вышла в свет
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Спустя год пандемии коронавируса в Москве, наконец, закипела светская жизнь. Накануне в одном из ресторанов столицы состоялся гала-ужин музыкальной премии «Жара» с участием множества звезд шоу-бизнеса. Среди приглашенных – Анита Цой, Юлия Зиверт, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Artik & Asti и многие другие.

Ольга Бузова подготовилась к мероприятию основательно. Девушка для выхода в свет выбрала роскошное платье, мерцающее множеством блесток, с длинным шлейфом. Весь акцент красавица сместила на наряд, собрав волосы в низкий пучок.

Изюминкой наряда стал разрез в виде молнии на груди, переходящий в разрез на юбке – он открыл публике длинную стройную ногу теледивы в утонченной туфельке Manolo Blahnik. Бузова с удовольствием позировала фотографам, не забыв показать себя во всей красе своим подписчикам в Instagram.

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