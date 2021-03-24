«Подписала контракт»: Полина Диброва напишет книгу о телевидении

Модель Полина Диброва заявила, что готовится к публикации собственной книги. Знаменитость расскажет историю телевидения, увиденную своими глазами.

Возлюбленная ведущего программы «Кто хочет стать миллионером» пришла на церемонию награждения конкурса «Красота без границ». Для мероприятия Полина выбрала брючный костюм. Диброва подобрала пиджак с широкими плечами и бабочку к белой рубашке. Девушка подчеркнула губы алой помадой, а волосы собрала в тугой низкий пучок.

«Я подписала контракт на написание книги о телевидении», — призналась порталу Teleprogramma.pro Диброва.

Также Полина рассказала, что недавно вернулась из отпуска. Вместе с детьми и мужем Диброва две недели провела на Мальдивских островах. К слову, даже там знаменитость продолжала заниматься спортом. Она, в отличие от Дмитрия, регулярно посещает тренажерный зал.

Отметим, что церемонию награждения вела телеведущая Анна Калашникова. Знаменитость наградила певицу Согдиану, которая победила в номинации «Ноты любви и женственности».

К слову, исполнительница появилась на премии в черном пиджаке с «мужского плеча» и классических брюках ему в тон.

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