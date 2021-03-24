«Жестко ответила и расплачивалась за это»: Катя Лель призналась, что столкнулась с харассментом

Исполнительница Катя Лель отметилась в серебристом платье с акцентными аксессуарами на премии «Красота без границ». Примечательно, что артистка сделала откровенное заявление на мероприятии.

Прежде всего, знаменитость отметила, что за последнее время выпустила новый трек «Знаки» и свежий альбом «Вибрации любви».

«Недавно у меня был сольный концерт», — похвасталась артистка.

Лель призналась, что 2020 год был трудным. Она очень сильно устала от ограничений и надеется, что подобного больше не будет.

Также певицу спросили о других неприятностях, которые отразились на ее карьере. Лель заявила: она на собственном примере узнала, что такое харассмент.

«Это вечная тема, начиная еще с советских актеров. Как и всякий интересный человек, с этим явлением сталкивалась. Жестко ответила и расплачивалась за это…» — передает слова Лель корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Знаменитость выбрала для церемонии блестящее силуэтное платье. Катя дополнила наряд кулоном с серебристыми камнями и тканью. Украшение перекликалось с черной сумочкой с металлическим корпусом на тонкой цепочке.

Напомним, ведущая мероприятия Анна Калашникова облачилась в платье цвета кофе с молоком.

Смотрите также: