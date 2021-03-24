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Александра Трусова провалила сольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию

Ученица Евгения Плющенко упала во время выступления.

Александра Трусова провалила сольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию
Анна Щербакова после выступления. Фото: Instagram.com/anna__shcherbakova_

Спортсменки Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова представили российскую сборную на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Девушки выступили с короткой программой.

Ранее опытные фигуристы называли Щербакову и Трусову, а также японку Рикой Кихиру главными претендентками на золото. И если прогнозы насчет подопечной Этери Тутберидзе оправдались, то по поводу ученицы Евгения Плющенко эксперты ошиблись.

Александра Трусова заняла лишь 12-е место. Сначала она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но не смогла осилить каскад. В результате — 64,82 балла.

А вот Анна Щербакова набрала 81 балл и выиграла короткую программу. Подопечная Этери Тутберидзе не совершила ни одной ошибки и побила свой собственный рекорд.

Что касается еще одной фигуристки из России, Елизавета Туктамышева заняла третье место. Ученица Алексея Мишина исполнила тройной аксель, а также тройной лутц, тройной тулуп и флип. Она набрала 78,86 балла.

На втором месте с 79,08 балла — японка Рика Кихира.

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Александра ТрусоваАнна ЩербаковаЕлизавета Туктамышевафигурное катаниеЧемпионат мира по фигурному катанию