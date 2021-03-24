Александра Трусова провалила сольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию

Спортсменки Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова представили российскую сборную на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Девушки выступили с короткой программой.

Ранее опытные фигуристы называли Щербакову и Трусову, а также японку Рикой Кихиру главными претендентками на золото. И если прогнозы насчет подопечной Этери Тутберидзе оправдались, то по поводу ученицы Евгения Плющенко эксперты ошиблись.

Александра Трусова заняла лишь 12-е место. Сначала она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но не смогла осилить каскад. В результате — 64,82 балла.

А вот Анна Щербакова набрала 81 балл и выиграла короткую программу. Подопечная Этери Тутберидзе не совершила ни одной ошибки и побила свой собственный рекорд.

Что касается еще одной фигуристки из России, Елизавета Туктамышева заняла третье место. Ученица Алексея Мишина исполнила тройной аксель, а также тройной лутц, тройной тулуп и флип. Она набрала 78,86 балла.

На втором месте с 79,08 балла — японка Рика Кихира.

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