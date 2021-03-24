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«Когда-нибудь меня пригласят»: Анна Хилькевич мечтает сыграть Бабу-ягу

Актриса записала смешной видеоролик.

«Когда-нибудь меня пригласят»: Анна Хилькевич мечтает сыграть Бабу-ягу
Анна Хилькевич. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» опубликовала забавную запись. Анна Хилькевич перевоплотилась в вымышленного персонажа из истории о Хоббите.

Жена бизнесмена Артура Волкова с помощью подручных средств смастерила костюм Голлума — героя произведений  Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин Колец», сказавшего знаменитую фразу «Моя прелесть!».

«В человеке много разных сущностей и проявлений. Это один из любимых и ником, кроме вас, не открытый. Любуйтесь и больше не удивляйтесь, что я так легко переоделась в бомжа. Это были семечки вообще», — открыла секрет своего наряда Хилькевич.
Анна с обезумевшими глазами и соответствующим тоном спародировала речь и поведение персонажа фильма. Поклонники Хилькевич остались в восторге от актерского мастерства знаменитости. Они отметили, что не могли представить девушку в таком амплуа:
«Отлично сыграно, теперь не усну», «Шедеврально», «Долго не могла понять, кто это в моей ленте. Аня, нельзя так на ночь!», «Вот это молодец, не все смогут».
Сама Хилькевич рассказала, что хотела бы сыграть на сцене другого отрицательного персонажа.
«Может, когда-нибудь меня пригласят на роль Бабы-яги?» — помечтала Анна.

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