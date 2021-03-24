«Костюмы лезли с трудом»: Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съемках «Угрюм-реки»

Телезрители с огромным интересом следят за тем, как развиваются события в сериале «Угрюм-река», который сейчас идет на Первом канале.

Роль дворянки Нины Куприяновой в исторической драме сыграла Софья Эрнст, которая во время съемок картины забеременела и работала на площадке вплоть до седьмого месяца.

Актриса рассказала, с помощью каких хитростей ей удавалось маскировать свое интересное положение и быстро меняющиеся формы.

«Конечно, животик рос, и на него некоторые костюмы лезли с трудом, — поделилась Софья Эрнст во время шоу «Вечерний Ургант», став накануне его гостьей. — Например, летом, на природе я с животом, а в эпизодах, которые снимали зимой, я стройная и худенькая. Швы на костюме расходились. Они смеялись надо мной и говорили: «Сонька, встань за самовар!»

Кстати, Софья и Константин Эрнст не так давно рассекретили факт появление наследника. Сын стал третьим ребенком звездной пары, у которой к тому же есть две дочери.

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