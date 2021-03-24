«Дружим вот уже 30 лет!»: Филипп Киркоров поздравил Александра Буйнова с днем рождения

На личной странице в Instagram Филиппа Киркорова появилось поздравление поп-короля своему приятелю и коллеге — Александру Буйнову. Отметим, знаменитость смонтировал ролик с совместными памятными моментами.

Филипп Бедросович показал артиста и себя в молодости и в нынешние годы. Исполнитель поставил свою песню в качестве музыкального сопровождения к ролику. Киркоров отметил, что гордится дружбой с Буйновым. Также бывший муж Аллы Пугачевой пожелал счастья и семейного благополучия приятелю.

«С днем рождения! Мы дружим с тобой вот уже 30 лет! И я всегда поражаюсь твоей силе духа, бодрости, оптимизму. Желаю крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения. Пусть ваша жизнь с красавицей Аленой идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство для веселых приключений. Пускай родные и друзья поддерживают во всех начинаниях!» — написал Киркоров в своем микроблоге.

Напомним, третья жена Александра Бунова — Алена Буйнова — моложе музыканта на 10 лет. Врач-косметолог по профессии познакомилась с будущим мужем в то время, когда Александр еще состоял в предыдущем браке, а сама Алена уже развелась со своим первым супругом.

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