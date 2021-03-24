«Сашенька, твори, хулигань»: Олеся Судзиловская пожелала Александру Буйнову вдохновения и счастья

Артистка Олеся Судзиловская поздравила друга и коллегу Александра Буйнова с его личным праздником. Певцу исполнился 71 год.

Судзиловская вспомнила самые яркие моменты с именинником. Знаменитость опубликовала несколько кадров с совместных праздников. Олеся в атласном платье цвета молока, а Александр в темно-синем костюме со сливочными лампасами танцевали и веселились.

«Какое счастье, что ты у меня есть! Вы — есть! Сашенька, твори, хулигань (и меня зови), пиши-играй-пой! Будь неистов и неспокоен, вдохновлен и оценен, свободен и счастлив! Нет границ моему обожанию тебя!» — призналась актриса.

Судзиловская также рассказала о любимых развлечениях с Буйновым. Вместе знаменитости могут и посмеяться от души, и вкусно поесть, сходить в кино, а также наслаждаться музыкой.

«Обнимаю тебя так крепко, как дают возможность приличия! С днем рождения, дорогое сердце!» — резюмировала свое поздравление Судзиловская.

Напомним, недавно Олеся Судзиловская отметилась на дне рождения жены композитора Игоря Крутого — Аллы Крутой.

Смотрите также: