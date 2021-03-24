«Люди приходят и уходят, а ты всегда рядом»: Дава подогрел слухи о близости со своей помощницей

Многим показалось, что своим высказыванием блогер хотел задеть Ольгу Бузову, с которой не так давно расстался.

Блогер и музыкант Давид Манукян, которому с недавних пор приписывают отношения с его помощницей, красавицей-брюнеткой Анной Маковской, публично обратился к девушке в Сети. Блогер фактически сделал признание, заявив, что она лучшая, и поблагодарив за верность.

«Спасибо тебе большое. Люди приходят и уходят. А ты всегда рядом. Лучшая», — написал Давид Манукян в комментариях к одному из постов Анны в ее Instagram.

Не исключено, что говоря о людях, которые появляются в его жизни на определенный промежуток времени, Давид Манукян мог иметь в виду Ольгу Бузову, отношения с которой у него не сложились.

Поклонники теледивы весьма негативно отреагировали на это заявление Давида Манукяна. Они не могут простить молодому человеку предательства, которое, как они считают, имело место быть.

«Еще бы ей не быть рядом. Действительно «люди приходят и уходят», а такие изменщики и разрушительницы пар как были, так и останутся», «Прекращай ныть везде «о несчастной любви». Тебя хорошо Оля раскрутила, вон концертики даешь. Как долго горевал после разрыва?!», «Прям всегда рядом? Видимо поэтому другие «люди и ушли»… Все понятно», — высказываются в Сети.

Напомним, пользователи подозревают, что помощница Давы Анна Маковская и девушка, которую он нечаянно засветил на днях в сторис в своей постели, — одно и то же лицо.

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