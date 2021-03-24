«Мой родной город»: Ольга Бузова выступит в ледовом шоу в Санкт-Петербурге

Певица и телеведущая появится перед зрителями в паре с партнером по «Ледниковому периоду» Дмитрием Соловьевым.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram сообщила, что в апреле прибудет в свой родной город Санкт-Петербург. Она выступит в ледовом шоу вместе с партнером по проекту «Ледниковый период» Дмитрием Соловьевым.

«Санкт-Петербург — мой родной город. Ура! Мы приедем к вам с ледовым шоу 16 апреля в ДС «Юбилейный». И по традиции вопрос. Какой номер для вас откатать с Дмитрием Соловьевым? У нас есть мысли, но хочется вас услышать».

Ольга Бузова

«Отличный день для такого события! У Ольги 16.04 под цифрой 1 — день проявления воли и силы. А еще день успеха и открытия новых горизонтов! Все сложится лучшим образом! Удачи вам», «Супер. Эх, с удовольствием сходила бы сейчас на какое-то культурное мероприятие. У нас в Германии пока все закрыто», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев не смогли попасть в призеры на шоу «Ледниковый период», которое шло на Первом канале. При этом они были признаны одной из самых прогрессирующих пар проекта.

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