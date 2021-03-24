Лера Кудрявцева: «Анастасия Волочкова рассекретила свои миллионы»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Он одевает Лободу, Топурию и других звезд: ведущий шоу «Скажи платью «Да!» Бичолла…
Видео

«Только вперед, только вместе»: Валентин Юдашкин публично обратился к Александру Буйнову

Кутюрье поздравил известного певца с днем рождения.

«Только вперед, только вместе»: Валентин Юдашкин публично обратился к Александру Буйнову
Александр Буйнов и Валентин Юдашкин. Фото: instagram.com/vyudashkin/

Двадцать четвертого марта свой день рождения отмечает известный исполнитель Александр Буйнов. Музыканту исполнился 71 год. По столь прекрасному случаю Александр Николаевич принимает поздравления от близких, друзей и поклонников.

В числе тех, кто в этот день сказал несколько невероятно теплых слов в адрес Александра Буйнова и давний друг исполнителя, известный модельер Валентин Юдашкин. Кутюрье опубликовал совместное фото с певцом в Instagram и пожелал ему и дальше двигаться только вперед.

«Дорогой друг! От всего сердца поздравляем! Только вперед! Только вместе! С днем рождения», — написал Валентин Юдашкин.

Аудитория кутюрье немедленно поспешила присоединиться к поздравлениям Александру Буйнову.

«С днем рождения, Александр Буйнов! Здоровья вам и успехов в делах», «С днем рождения. Счастья, здоровья. Любим вас», «Александр, с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, любви, исполнения желаний! Новых песен! Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе», — высказываются в Сети.

Напомним, в свой день рождения Александр Буйнов стал гостем Первого канала, придя в студию утренней программы. Музыкант исполнил песню, продемонстрировав, что находится в отличной форме.

Смотрите также

Тэги

google новостиАлександр БуйновВалентин Юдашкин