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«У меня была одна топ-модель»: Листерман признался, что Тимати обскакал его в выборе красивых дам

Знаменитый сводник считает, что на проекте «Холостяк» рэпер ищет свою настоящую любовь.

«У меня была одна топ-модель»: Листерман признался, что Тимати обскакал его в выборе красивых дам
Петр Листерман. Фото: Globallookpress.com

Знаменитый сводник Петр Листерман заявил, что рэпер Тимати хочет встретить на проекте «Холостяк» свою настоящую любовь на всю жизнь. Музыканта он считает классным парнем, умным, веселым и очень симпатичным.

Тимати
Тимати. Фото: Globallookpress.com

«У него уже были две классные невесты — самые красивые девушки России Настя Решетова и Алена Шишкова. Тимати превзошел даже Листермана, потому что у меня была только одна топ-модель Кристиан Диор — Кристина Семеновская. Конечно, я верю, что Тимати на «Холостяке» ищет настоящую любовь!»

Петр Листерман

Как добавил сводник, многие девушки на шоу «Холостяк» хотят показать всей стране свою красоту и обаяние. Он считает, что в этом нет ничего зазорного, сообщает «Собеседник».

Напомним, что проект «Холостяк» с успехом идет на канале ТНТ уже несколько недель. За сердце рэпера Тимати борются красавицы со всей страны.

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Алена ШишковаАнастасия РешетоваПетр ЛистерманТиматишоу "Холостяк"