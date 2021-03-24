«У меня была одна топ-модель»: Листерман признался, что Тимати обскакал его в выборе красивых дам

Знаменитый сводник Петр Листерман заявил, что рэпер Тимати хочет встретить на проекте «Холостяк» свою настоящую любовь на всю жизнь. Музыканта он считает классным парнем, умным, веселым и очень симпатичным.
«У него уже были две классные невесты — самые красивые девушки России Настя Решетова и Алена Шишкова. Тимати превзошел даже Листермана, потому что у меня была только одна топ-модель Кристиан Диор — Кристина Семеновская. Конечно, я верю, что Тимати на «Холостяке» ищет настоящую любовь!»
Как добавил сводник, многие девушки на шоу «Холостяк» хотят показать всей стране свою красоту и обаяние. Он считает, что в этом нет ничего зазорного, сообщает «Собеседник».
Напомним, что проект «Холостяк» с успехом идет на канале ТНТ уже несколько недель. За сердце рэпера Тимати борются красавицы со всей страны.