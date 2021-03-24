«У меня была одна топ-модель»: Листерман признался, что Тимати обскакал его в выборе красивых дам

Знаменитый сводник считает, что на проекте «Холостяк» рэпер ищет свою настоящую любовь.

Знаменитый сводник Петр Листерман заявил, что рэпер Тимати хочет встретить на проекте «Холостяк» свою настоящую любовь на всю жизнь. Музыканта он считает классным парнем, умным, веселым и очень симпатичным.

«У него уже были две классные невесты — самые красивые девушки России Настя Решетова и Алена Шишкова. Тимати превзошел даже Листермана, потому что у меня была только одна топ-модель Кристиан Диор — Кристина Семеновская. Конечно, я верю, что Тимати на «Холостяке» ищет настоящую любовь!» Петр Листерман

Как добавил сводник, многие девушки на шоу «Холостяк» хотят показать всей стране свою красоту и обаяние. Он считает, что в этом нет ничего зазорного, сообщает «Собеседник».

Напомним, что проект «Холостяк» с успехом идет на канале ТНТ уже несколько недель. За сердце рэпера Тимати борются красавицы со всей страны.

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