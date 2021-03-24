«Моргенштерн не мужчина и не женщина»: известный боец нелестно высказался о музыканте

Как отметил Камил Гаджиев, к сожалению, запретить концерты музыканта пока в России просто невозможно.

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global, известный боец Камил Гаджиев заявил, что не поддерживает творчество музыканта Моргенштерна. При этом он посетовал, что его мнение не повлияет на ситуацию, потому что в России, к сожалению, нет никакой цензуры.

«По моему мнению, Моргенштерн — не мужчина и не женщина… Это первое, что приходит в голову. И все его творчество для меня дико. Надеюсь, мои дети не будут его слушать. Но запретить Моргенштерна сейчас невозможно, к сожалению». Камил Гаджиев

При этом Гаджиев заметил, если услышит песни Моргенштерна дома, то просто выбросит устройство, из которого звучал голос рэпера. Сам бы он никогда не стал организовывать концерт такого исполнителя, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков. После выхода рекламы с рэпером его раскритиковали многие известные спортсмены. В том числе популярный боец Хабиб Нурмагомедов.

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