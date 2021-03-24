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«Имя моей спутницы довольно известное»: бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему скрывает новый роман

Дмитрий Исхаков дал понять, что счастлив в отношениях.

«Имя моей спутницы довольно известное»: бывший муж Полины Гагариной объяснил, почему скрывает новый роман
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: Лариса Кудрявцева/Архив «ЭГ»

Известный фотограф Дмитрий Исхаков признался, что развод с певицей Полиной Гагариной стал для него большим потрясением. Вся его жизнь и работа была связана с деятельностью звездной теперь уже экс-супруги.

Разведясь с вокалисткой, Дмитрий Исхаков потерял не только семью, но и работу. Между тем, мужчина сумел сублимировать полученные негативные эмоции и направить их в нужное русло. После развода с Полиной Гагариной фотограф успел сделать несколько заметных и успешных проектов. И даже наладить свою личную жизнь.

По словам Дмитрия Исхакова, его новая возлюбленная, как и бывшая жена, — человек публичный и довольно известный. И именно это обстоятельство не позволяет ему обнародовать их роман.

«Да, у меня есть отношения. Но имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае, пока», — сказал Дмитрий Исхаков в интервью изданию Peopletalk.

Что касается его отношений с бывшей женой Полиной Гагариной, то по признанию Дмитрия Исхакова, они очень сложные. Остаться друзьями после развода экс-супруги не смогли.

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