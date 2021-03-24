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«Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля»: Погребняк не смогла «раскусить» Бузову на «Маске»

Как отметила модель, она не понимает, как ее близкая подруга смогла всех обмануть.

«Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля»: Погребняк не смогла «раскусить» Бузову на «Маске»
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_/

Модель Мария Погребняк заявила, что была крайне удивлена, когда увидела телеведущую и певицу Ольгу Бузову в костюме Пантеры на шоу «Маска». Проект, как известно, с успехом идет на канале НТВ.

«Мы смотрим «Маску» всей семьей, не пропустили ни одной серии. Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля. Она же постоянно выкладывает сторис, всегда в центре внимания. Как она еще умудрилась сниматься в проекте? Я даже детям всегда говорю, чтобы брали пример с нее, такая она работоспособная».

Мария Погребняк

Как отметила Мария Погребняк, они с певицей поддерживают друг друга уже на протяжении десяти лет. На связи находятся практически круглосуточно. По словам Погребняк, ее подруга стала звездой номер один в стране, но не зазналась и не изменилась. Звездная болезнь, как считает жена футболиста Павла Погребняка, ей точно не грозит. При этом она призналась, что сначала невзлюбила телеведущую, потому что та была яркой и стильной, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что звезды познакомились в 2011 году в Германии. Тогда за местный клуб «Штутгарт» выступал муж Марии Павел Погребняк. Бузова же прилетела к своему тогдашнему супругу футболисту Дмитрию Тарасову, который был травмирован и проходил лечение в местной клинике у докторов, которые славятся на весь мир.

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ГерманияДмитрий ТарасовМария ПогребнякОльга БузоваШоу "Маска"