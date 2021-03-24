«Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля»: Погребняк не смогла «раскусить» Бузову на «Маске»

Как отметила модель, она не понимает, как ее близкая подруга смогла всех обмануть.

Модель Мария Погребняк заявила, что была крайне удивлена, когда увидела телеведущую и певицу Ольгу Бузову в костюме Пантеры на шоу «Маска». Проект, как известно, с успехом идет на канале НТВ.

«Мы смотрим «Маску» всей семьей, не пропустили ни одной серии. Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля. Она же постоянно выкладывает сторис, всегда в центре внимания. Как она еще умудрилась сниматься в проекте? Я даже детям всегда говорю, чтобы брали пример с нее, такая она работоспособная». Мария Погребняк

Как отметила Мария Погребняк, они с певицей поддерживают друг друга уже на протяжении десяти лет. На связи находятся практически круглосуточно. По словам Погребняк, ее подруга стала звездой номер один в стране, но не зазналась и не изменилась. Звездная болезнь, как считает жена футболиста Павла Погребняка, ей точно не грозит. При этом она призналась, что сначала невзлюбила телеведущую, потому что та была яркой и стильной, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что звезды познакомились в 2011 году в Германии. Тогда за местный клуб «Штутгарт» выступал муж Марии Павел Погребняк. Бузова же прилетела к своему тогдашнему супругу футболисту Дмитрию Тарасову, который был травмирован и проходил лечение в местной клинике у докторов, которые славятся на весь мир.

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