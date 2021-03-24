«Хочу такого же карапузика»: Ольга Бузова пообещала родителям подарить внука

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь подняла в Instagram очень волнующую ее тему. Звезда периодически проговаривается о том, что у нее в жизни есть все, кроме самого главного, — ребенка.

Как-то теледива даже заявляла, что если до 35-ти лет ей не удастся родить малыша, то она готова взять кроху из детского дома. В январе этого года Ольга Бузова как раз отметила свое 35-летие, но пока никаких изменений статуса у нее не предвидится. Вероятно, этот момент беспокоит знаменитость, которая выросла в прекрасной семье и обожает свою младшую сестренку Аню.

Накануне свой день рождения отмечала мама Ольги Ирина Александровна. Поздравляя близкого человека, теледива публиковала в Сети архивные фото своей семьи. Один из кадров, на котором младенцем запечатлена сама Ольга, невероятно растрогал звезду. И она пообещала родителям в скором времени подарить им внука.

«Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру», — подписала фото Ольга Бузова.

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