«Ихтиандр, ты ли это?»: Влад Лисовец с обнаженным торсом ошарашил дерзким снимком в бассейне

Влад Лисовец порадовал поклонников свежим снимком, окунувшись в бассейн. При этом стилист и знаток моды блеснул обнаженным торсом, а его длинные локоны практическим закрывали лицо. Поклонники сошлись во мнении, что эксперт в сфере моды вполне мог бы украсить обложку глянца. Выглядит Лисовец просто восхитительно. Атлетически сложенная фигура, таинственный взгляд, лицо, словно вылепленное из мрамора, красивая линия скул и подбородка — все на высоте.

Нашлись и те, кто припомнил советский фильм «Человек-амфибия» с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской в главных ролях. Знаменитой Гуттиэре, к слову, уже исполнилось 76 лет.

«Ихтиандр, ты ли это?!», «Батюшки святы! Нептун», «Первое фото шикарное, просто», «Маникюр суперский!!», «Красота! По-летнему», «Вау! Какой у Влада торс», «Мужчина в самом соку», «Шикарно», «Для рекламы шампуня?!», «Ах, эти локоны», «Божественно», «Модель для обложки глянца», «Крутой!» — пишут фолловеры.

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