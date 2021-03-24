«Аршавин завернул куда-то не туда»: Рудковская в резких тонах отозвалась о футболисте

Продюсер призналась, что больше всего ее коробит отношение спортсмена к собственным детям.

Светская львица Яна Рудковская прокомментировала вышедшее на днях интервью бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Во время него Казьмина обвинила во всех своих несчастьях футболиста и его маму.

Яна Рудковская призналась, что ей обидно за Андрея Аршавина, который некогда был кумиром миллионов мальчишек, а ныне погряз в жутких скандалах с матерями своих детей. Больше всего Яну Рудковскую возмущает отношение футболиста к наследникам.

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«Можно не любить своих жен, любовниц, но как можно так относиться к детям? Жену можно разлюбить, но дети — это на всю жизнь. Зачем тогда делать, рожать этих детей? У него четыре ребенка, все живут в социуме, у них отец — великий спортсмен. Ему нужно пересмотреть свое отношение к детям. Он завернул куда-то не туда», — сказала Яна Рудковская.

Яна Рудковская также припомнила, как Андрей Аршавин однажды позволил себе в шутливой манере отозваться о сыне Яны и Евгения Плющенко Саше, мол, родители заставляют его целыми днями сниматься для соцсетей.

«Посмотри, что этот мальчик делает на льду, — обратилась Рудковская к Аршавину. — А его тренирует его папа! Бегает и прыгает с ним и по 3 часа на льду, почти каждый день тренирует. А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался».

Продюсер попыталась достучаться до Андрея Аршавина, публично обратившись к нему и призвав исправить ошибки.

«Если бы мы были друзьями, я бы сказала: «Андрей, что ты делаешь? Это неправильно! Открой веки, это же твои дети и твоя кровь!» — приводит слова Яны Рудковской Sport24.

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