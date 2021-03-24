«Подъем, завтрак и на тренировку»: Тимати на велосипеде и с дочкой на плечах поехал на занятия

Музыкант Тимати в Instagram поделился записью, на которой он на велосипеде поехал заниматься серфингом. При этом у него на плечах сидит его дочь Алиса, а он управляет своим двухколесным транспортом одной рукой. Кстати, доску для серфинга держит в руках именно его наследница. Рэпер вместе с дочкой находятся на Мальдивах.

«Подъем, завтрак и на тренировку. Идеальное расписание». Тимати

«Папой быть — это супер», «Приятного вам аппетита», «А ваша дочка учится вообще в школе? Серфинг, конечно, это прикольно», «Очень хорошенькая у вас дочка. Вы просто лучший папа на планете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Алису Тимати подарила его бывшая возлюбленная модель Алена Шишкова. При этом девочка больше времени проводит со своим отцом, чем с матерью. Некоторые пользователи и вовсе уверены, что Тимати забрал свою наследницу у Шишковой. Якобы воспитывает девочку ее бабушка, мама рэпера Симона.

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